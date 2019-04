Wanderung der Jungzüchter

Archshofen.Die Frühjahrswanderung der Jungzüchter des Kleintierzüchter-Kreisverbandes Crailsheim-Mergentheim fand in Archshofen statt. Mit ihren Angehörigen trafen sie sich am Vereinsheim des Kleintierzüchtervereins Archshofen Z 73. Nach der Begrüßung durch Jugendwart Sebastian Amon ging die Wanderung bei strahlendem Sonnenschein durch Archshofen zur Zuchtanlage von Vereinsmitglied Friedhelm Vogt. Nach der Besichtigung führte Friedhelm Vogt die Gruppe, der auch die erste Kreisvorsitzende Petra Heiß angehörte, entlang des Radwegs „Liebliches Taubertal“ zur Holdermühle an der bayerischen Grenze. Dort wurde eine kurze Rast eingelegt. Frisch gestärkt ging es über die Tauberbrücke und Taubertalstraße auf die andere Talseite. Bei gutem Wetter und gut geführter Wanderung wanderte man auf dem Sonnenweg zurück zum Ausgangspunkt.

Unterwegs gab es ein Quiz mit allgemeinen Fragen für die Jugend. Jung und Alt hatten ihre Freude am Lösen der Fragen. Bei Rückgabe des Quizbogens gab es eine Teilnahmeurkunde und eine Überraschung. Nach dem Mittagessen im Vereinsheim machten sich die Teilnehmer wieder auf den Heimweg.

