Wanderung rund um Frauental

Frauental.Gästeführerin Gertrud Schneider bietet am Donnerstag, 27. Dezember, um 18.30 Uhr in Frauental eine kleine Wanderung zum Thema „Rauhnächte“ rund um das Kloster Frauental.

Die geheimnisvollen Nächte zwischen Weihnachten und Neujahr bieten Rückblick und Ausblick, lassen die Last des alten Jahres ablegen und voll Hoffnung ins neue Jahr starten. An mehreren Stationen kann man dem offenen Himmel in der Natur und dem Himmel in uns begegnen. Abschluss ist in der Klosterkirche Frauental. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind notwendig. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Klosterkirche Frauental. Veranstalter ist der Museumsverein Kloster Frauental.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018