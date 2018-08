Wasserspiele am Münstersee

Anzeige

Münster/Weikersheim.Die DLRG Jugend Weikersheim veranstaltet am Sonntag, 12. August, von 13 bis 18 Uhr Wasserspiele am Münster See bei Creglingen. Der Sommer lässt alle ganz schöne schwitzen und nirgendwo ist es angenehmer als am Wasser. Deshalb veranstaltet die DLRG-Jugend Weikersheim am 12. August einen erfrischenden, spritzigen Wasserspiele-Nachmittag am Münster See. Von 13 bis 18 Uhr werden die Teilnehmer eine Wasserrutsche an den Hang bauen, ein großes Luftkissen als Schwimminsel zu Wasser lassen, Riesenseifenblasen machen und eine Wasserolympiade am Seeufer veranstalten. Wem das immer noch nicht genug ist, der darf sich in einer großen Wasserschlacht unter Beweis stellen. Außerdem gibt es am Abend eine kleine Siegerehrung für die Gewinner der Wasserolympiade. Die DLRG wird für diesen Nachmittag auch Wachpersonal stellen, um die Sicherheit am See zu gewährleisten. Sollte es gewittern oder stark regnen, wird die Veranstaltung nicht statt finden können. Weitere Informationen auch auf der Homepage der DLRG-Jugend Weikersheim www.weikersheim.dlrg-jugend.de