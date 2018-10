Wehr für Fische durchgängig machen

Oberrimbach.Beim Bau von Windkraftanlagen werden den Betreibern naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen auferlegt. Eine solche wird jetzt am Wehr an der Kläranlage im Steinachtal vorgenommen: der Bau einer Fischtreppe.

Um das bestehende Wehr herum soll eine Fischtreppe angelegt werden, damit die Durchgängigkeit für die Tiere wiederhergestellt wird, wie Stadtbaumeister Jürgen Korb vor dem Creglinger Gemeinderat berichtete. Die Maßnahme hatte sich verzögert, weil das Regierungspräsidium Stuttgart Änderungswünsche an der Planung des Büros Walter und Partner geäußert hatte. Inzwischen liegt die Genehmigung durch das Landratsamt vor. Der Gemeinderat vergab die Maßnahme zum Preis von 27 358 Euro an den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Herrmann aus Reinsbronn. Die Arbeiten sollen in den Wintermonaten ausgeführt werden. Das Geld kommt nicht aus dem Stadtsäckel, sondern von den Windkraftanlagen-Betreibern. Wie Bürgermeister Hehn ausführte, handelt es sich aber nicht um eine Ausgleichsmaßnahme bezüglich des Windparks Klosterwald, sondern bezüglich der schon seit über zehn Jahren bestehenden drei Windräder bei Frauental. abo

