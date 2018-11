„Weihnachtslicht leuchte“ lautet Motto des Abends

Reinsbronn/Schmerbach.Die Tage werden kürzer, die Kälte bricht herein. Was gibt es Schönere, als das Kerzenlicht anzuschauen und Musik zu lauschen? Gerade passend zu der Jahreszeit und zur Einstimmung auf die Adventsabende veranstaltet der Gesangverein Reinsbronn mit den Kirchengemeinden Reinsbronn und Schmerbach am Sonntag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der Reinsbronner Kirche ein Adventskonzert unter dem Motto „Weihnachtslicht leuchte“. Am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr wird das Konzert in Schmerbach wiederholt, wobei Pfarrer und Organisten je nach Gemeinde wechseln. Der Gesangverein Eintracht Reinsbronn 1867 wird, wie es sich bei vergangenen Konzerten schon bewährt hat, von engagierten Sängern aus dem Raum Creglingen unterstützt. Es werden verschiedene Weihnachtslieder und Gospels zum Besten gegeben. Der Gesangverein, verstärkt durch den Projektchor, singt ausschließlich deutsche Texte. Wer die letzten Konzerte des Reinsbronner Gesangvereins besucht hat, kennt schon die Solosängerin Sabine Kammleiter, die dieses Mal ebenfalls wieder ihre Stimme erklingen läßt – unterstützt von Petra Bender. Edgar Habel ist als langjähriger Begleiter am Klavier nicht mehr wegzudenken und als Organist spielt er auf der Orgel, begleitet von Matthias Haas (Trompete).

Erstmals findet eine Kooperation mit den Creglinger Schulen und den Posaunenchören Blumweiler-Schmerbach und Finsterlohr statt. Chorleiterin Susanne Habel legt besonderen Wert auf den Sinn der Worte, damit die Botschaft richtig herüber kommt. Sie will die Herzen der Zuhörer, aber auch der Sänger erreichen. pm

