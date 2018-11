Weiter „massive Lärmprobleme“

Creglingen.Die Lärmbelastung durch die Windräder des Windparks Klosterwald war erneut Thema im Gemeinderat. Eckehard Bach aus Frauental informierte das Gremium am Dienstag darüber, dass es in den letzten Wochen wieder „massive Lärmprobleme“ mit den Anlagen gegeben habe. Die verwendeten Getriebe der Firma General Electric (GE) im Klosterwald gelten Bachs Erfahrungen zufolge als störanfälliger und lauter als die Räder anderer Hersteller. Eckehard Bach erinnerte die Stadtverwaltung abermals daran, baldmöglichst den versprochenen Info-Abend zum Thema abzuhalten. An diesem Abend sollten neben dem Landratsamt und den Betreibern auch Vertreter von GE anwesend sein, so Bach. „Darauf habe ich keinen Einfluss, das können wir nur anregen“, erwiderte Bürgermeister Uwe Hehn.

Bei der Beratung des Gemeinderates über die Verwendung von Geldmitteln in den Dörfern, die besonders vom Windpark Klosterwald betroffen sind, sollten Bachs Ansicht zufolge auch die Ortschaftsverwaltungen und die Bürger einbezogen werden. Dass die Beratung nichtöffentlich erfolgen solle, wurde von Bach kritisiert. Bürgermeister Uwe Hehn entgegnete, über die Verwendung der Gelder entscheide der Gemeinderat. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018