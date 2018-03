Wenn die Kraft der Märchen immer schwächer wird

Anzeige

Zum Inhalt: „App ins Märchenland“ erzählt eine moderne Märchengeschichte für die ganze Familie. Die Zeit der Märchen scheint vorbei. Mit jedem Kind, das keine Märchen mehr vorgelesen bekommt, schwindet ihre Kraft. Da fasst die böse Königin einen finsteren Plan. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Die weiteren Programmpunkte: ein Konzertabend für die Jugend am Freitag, 13. April, eine besondere Weinprobe mit der Theatergruppe Doredräwer aus Schäftersheim am Samstag, 14. April, um 20 Uhr im Reinsbronner Gemeindehaus – Karten hierfür im Vorverkauf unter www.ticketburner.de und unter der Hotline 09848-9693961 – eine musikalisch-literarische Matinee am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr im Rittersaal des Geyer-Schlosses mit Manfred Kern (Lyrik) und Harry Düll (Gitarre) sowie ein Kabarettnachmittag mit Gerd Ferz alias Stefan Walz am Sonntag, 15. April, 16 Uhr.

Rotweinschlotzer zu Gast

Bereits ab 15 Uhr wird es anlässlich der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen Unterhaltungsmusik mit den „Rotweinschlotzern“ aus Münster geben. Für die Matinee und das Kabarett gibt es Karten an der Tageskasse.

