Wenn’s mit den Nachbarn so gar nicht klappen will

Reinsbronn.Eine Alternative zu Fasching gefällig? In Reinsbronn wird am Samstag, 2. März, Theater gespielt – und im neuen Stück des Bühnenzinnobers mit dem Titel „Familien-Bande“ kann viel gelacht werden.

Nach einjähriger Spielpause ist der Theaterverein Reinsbronner Bühnenzinnober wieder aktiv. Und traditionell mit einer Uraufführung. Das neue Stück von Arno Boas wird am Samstag, 2. März, erstmals gespielt. Der Vorhang im Gemeindehaus öffnet sich um 20 Uhr. Die Zuschauer werden dann Zeuge einer humorvollen und turbulenten Handlung, in der eine Familie nach Australien auswandern will, dabei aber auf unvorhergesehene Schwierigkeiten stößt und vor allem mit den unliebsamen Nachbarn ihre liebe Mühe hat. Die Komödie „Familien-Bande“ ist das 33. abendfüllende Theaterstück des Finsterlohrer Autors. Regie führt in diesem Jahr Maria Warkentin vom Russlanddeutschen Theater Niederstetten.

Nach der Premiere gibt es weitere Vorstellungen an folgenden Terminen: Freitag, 8., Samstag, 9., Sonntag, 10., Freitag, 15., Samstag, 16., Sonntag, 17., Freitag, 22., Samstag, 23. und Sonntag, 24. März. Freitags und samstags ist Beginn um 20 Uhr, sonntags bereits um 18 Uhr.

