Wer kegelt mit Autoreifen am besten?

Herrgottstal Games, Oldtimer und Musik vom Feinsten: Beim Herrgottstaler Sommerfest am 28. und 29. Juli in Münster sind spannende Wettkämpfe und beste Unterhaltung garantiert.

Münster. Am letzten Juliwochenende wird in Münster das Herrgottstaler Sommerfest mit buntem Programm gefeiert. Erstmals findet am Samstag ein Schlepper- und Oldtimer-Treffen statt, ehe am Sonntag die legendären Herrgottstal Games wieder zum Publikumsmagnet für Groß und Klein werden.

Los geht es am Samstag, 28. Juli, um 15 Uhr. Zum ersten Mal treffen sich auf dem Festgelände Schlepper- und Oldtimer-Fans, um ihre eigenen Schätze zu präsentieren beziehungsweise können diese von den Besuchern bestaunt werden. Jeder Traktor- und Oldtimer-Besitzer ist mit seinem Fahrzeug willkommen. Diese werden ab 16 Uhr vorgestellt und anschließend tuckern sie gemeinsam durch Münster. Um 18 Uhr wird dann die PS-Stärke eines Traktors getestet, wenn zum Tauziehen „Mensch gegen Schlepper“ aufgerufen wird. Musikalisch stimmen am Nachmittag die Rotweinschlotzer mit ihrer Biergartenmusik auf den Abend ein, ehe ab 20 Uhr die Harthäuser Musikanten mit ansprechender Blas- und Stimmungsmusik für Unterhaltung und Gaudi beim Publikum sorgen. Gefeiert wird sowohl im Festzelt als auch im angrenzenden Biergarten, der mit entsprechendem Flair zum gemütlichen Verweilen und Feiern bis lang in die Nacht einlädt.