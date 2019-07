„Wichtiger Bestandteil“ des Creglinger Einzelhandels

Creglingen.Schon in dritter Generation wird das Schreibwarengeschäft Schönberger in Creglingen von der Familie Schönberger geführt. Jetzt wurde das 100-jährige Firmenbestehen mit einem Folk-Konzert und einem Tag der Offenen Tür im Logistikzentrum der Firma im Gewerbegebiet Äckerbrunnen gefeiert.

Seit 1999 und damit seit genau 20 Jahren führt Ulrich Schönberger das Unternehmen, das in der Creglinger Haupstraße und seit 2011 auch am Marktplatz in Niederstetten mit einem Ladengeschäft vertreten ist und das im Gewerbegebiet Äckerbrunnen oberhalb von Creglingen über ein Logistikzentrum verfügt, das gewerbliche Kunden bedient. Ulrich Schönberger war bereits 1990 in den elterlichen Betrieb – geführt von Gerhard und Marianne Schönberger – eingestiegen. Vor Ulrich Schönberges Eltern hatten die Großeltern Babette und Karl Schönberger die Firma geleitet. Mit einem Folk-Konzert der englischen Sängerin Rachel Croft im Logistikzentrum begann das Jubiläums-Wochenende, das sich am Samstag mit einem gut besuchten Tag der Offenen Tür nahtlos fortsetzte. Dabei präsentierten so namhafte Hersteller wie Stabilo, Leitz oder Pelikan ihre Produkte. Der Neubau des Logistikzentrums in den Jahren 2008/2009 sei ein „gewaltiger Schritt“ für die Firma gewesen, sagte Ulrich Schönberger im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit habe die Firma die Tür zu einer neuen Dimension aufgestoßen und habe nun aufgrund großer Lagerflächen auch gewerbliche Kunden mit Bürobedarf beliefern können. Diesen Schritt habe man nie bereut, so der Firmenchef, der zusammen mit seiner Frau Karin und den 14 Mitarbeitern die zwei Ladengeschäfte und das Logistikzentrum betreibt. Der Standort Creglingen sei die Keimzelle des Unternehmens und „sehr wichtig“, wie Ulrich Schönberger betonte. Das Angebot im Creglinger Laden umfasst aber nicht nur Schreibwaren und Bürobedarf, sondern auch eine Lotto-Annahmestelle und eine Postagentur.

Ulrich Schönberger, der auch im Gewerbe- und Handelsverein vertreten ist, freute sich, dass es in Creglingen noch einen „guten Mix“ an Einzelhandelsgeschäften gebe, und diesen gelte es zu erhalten.

Bürgermeister Uwe Hehn würdigte das traditionsreiche Geschäft mit einem „jungen und engagierten“ Eigentümer an der Spitze.

Das Unternehmen habe den Übergang von „alt auf jung“ erfolgreich bewältigt und sei wichtiger Bestandteil des nach wie vor vielfältigen Angebots des Creglinger Einzelhandels. Das Schreibwarengeschäft sei aber nicht nur eine Bereicherung der Innenstadt, sondern auch ein „starker Partner“ der öffentlichen Bücherei, wie Bürgermeister Uwe Hehn hervorhob.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019