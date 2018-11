Wieder gemeinsam singen

Creglingen.Die Reihe „Hausmusik für Familien“ des Familienzentrums Creglingen geht in die nächste Runde. Am morgigen Freitag heißt es von 18 bis 19.30 Uhr: „Traditionelles und Herbstliches“ mit Christine Keitel. Begleitet mit Gitarre und Flöte werden Volkslieder und Kanons gesungen. Wer möchte, kann eigene Instrumente mitbringen. Für Noten und Texte ist gesorgt. Ort: Emma-Weizsäcker-Haus Creglingen.

Die zwei weiteren Termine lauten wie folgt: Freitag, 16. November: 18 bis 19.30 Uhr: „Advent, Advent ein Lichtlein brennt“ mit Susanne Habel. Alte und neue Adventslieder wollen begleiten zum großen Fest der Feste: Weihnachten. Ort: API-Haus, Klingener Straße 6.

Freitag, 23. November 19 bis 20.30 Uhr: „Spaß am Singen“ mit Katja Keller und Anna-Maria Schmieg. Unter dem Motto „Danke (Gott) für die Lieder die in uns klingen, danke (Gott) für den Spaß am Singen“ (Familienlobpreis) können Kinder und Erwachsene gemeinsam Singen – mit Klavierbegleitung. Ort: Gemeindesaal Finsterlohr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018