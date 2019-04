Wildrosen und Wildbienen

Creglingen.Auf Initiative der Umweltakademie findet vom 5. bis 12. Mai die Natur-Erlebniswoche in Baden Württemberg statt. Der Demonstrationsbetrieb „Rosenhof Taubertal“ beteiligt sich und bietet am Samstag, 11. Mai, um 14 Uhr eine Wildrosen- und Wildbienenführung. Treffpunkt ist am Rosenfeld von Reinhold Schneider oberhalb Creglingens, beim Baugebiet Schafgärten. Hier kann man die beginnende Blüte der Wildrosen und der zahlreichen Begleitpflanzen erleben. An dieser Blüte erfreuen sich nicht nur Menschen, sondern auch die Wildbienen und andere Insekten. Die vielfältige Insektenschar wird bei der Nahrungssuche beobachtet. Im Insektenhaus und den dort eingebauten Nisthilfen bringen die Wildbienen und- wespen zur Zeit ihre Brut und den gesammelten Pollen für die nächste Generation ein.

Es werden die Möglichkeiten besprochen, wie die Teilnehmer im heimischen Garten Insektenförderung betreiben können. Ein Starterpaket mit Wildblumensaatgut und Nisthilfen gibt es zum Mitnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019