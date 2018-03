„Wir brauchen ein Pflegeheim“

Anzeige

Gebaut wird das Pflegeheim von der Unternehmensgruppe Glöckle Bau aus Schweinfurt. Projektentwickler Thomas Dettweiler stand dem Gemeinderat ebenso Rede und Antwort wie Diplom-Ingenieur Göran Schmidt von der Planungsgruppe Kölz, die das Projekt plant.

Der Bebauungsplan „Craintaler Weg“ stammt aus dem Jahr 1965 und wurde seither dreimal geändert. Jetzt steht die vierte Änderung und zugleich eine Erweiterung an, um den Bau des Pflegeheims zu ermöglichen. Andere wohnortnahe Standorte waren aus verschiedensten Gründen nicht verfügbar beziehungsweise nicht geeignet. Das Plangebiet umfasst eine Größe rund rund 0,6 Hektar, wobei ein kleiner Teil in einem Naturschutzgebiet liegt. Deshalb beantragt die Stadt beim Landratsamt die Erlaubnis, die Fläche trotzdem nutzen zu dürfen.

Göran Schmidt ging auf Gutachten zum Lärm- und Umweltschutz ein. Zu prüfen sei gewesen, ob die in der Nähe befindlichen Infrastruktureinrichtungen wie Sportplatz oder Reitplatz schädlichen Einfluss auf das Pflegeheim hätten beziehungsweise ob das Pflegeheim Auswirkungen auf die bestehende Wohnbebauung habe. „Die Richtwerte sind einzuhalten, und das muss im Rahmen der Baugenehmigung nachgewiesen werden“, betonte der Planer. Seinen Angaben zufolge kamen die Gutachten zu dem Ergebnis, dass keine schädlichen Auswirkungen zu befürchten seien.

Waldstraße und Craintaler Weg sollen durch einen neuen öffentlichen Weg von fünf Metern Breite miteinander verbunden werden. Die Steigung beträgt rund 14 Prozent. Es handelt sich hierbei laut Planer um eine Mischverkehrsfläche. Durch den Flächenverbrauch werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig, die zum Teil im bisher landwirtschaftlich genutzten Bereich des Grundstücks durch Neu-pflanzungen erfolgen sollen. Außerdem wird das Gelände zum Teil durch Bäume arrondiert.

Silvia Rösch-Wildermann kündigte an, der vom Gemeinderat beschlossene Plan-Vorentwurf werde ab 3. April öffentlich ausgelegt. Er ist im Bauamt einsehbar sowie über die Homepage der Stadt abrufbar. Bis 11. Mai können in der ersten Planungsrunde Einwendungen geltend gemacht werden. Im Mai/Juni wertet die Planungsfirma die Anregungen und Bedenken aus, so dass der Gemeinderat im Juni oder Juli den Entwurf des Bebauungsplanes beschließen kann. Dieser wird anschließend erneut öffentlich ausgelegt. Nach erneuter Aufbereitung durch das Planungsbüro wandert der Bebauungsplan nochmals in den Gemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung. Göran Schmidt geht davon aus, dass im November die Satzung beschlossen werden kann, womit der Bebauungsplan Rechtskraft erhält.

Anwohner, die am Dienstag die Sitzung des Gemeinderates besuchen, kritisierten die „Landschaftsverschandelung“ und bezeichneten das Vorhaben als „Fehlplanung auf der ganzen Linie“. Das Grundstück sei zu klein für diese „Mammut-Kubatur“, meinte eine Anwohnerin. Bürgermeister Uwe Hehn versprach den Anliegern eine Visualisierung des Bauvorhabens, damit man sich die dreigeschossige Bauweise besser vorstellen und man sehen kann, inwieweit es Verschattungen geben könnte. An dem Bauvorhaben selbst aber ließ der Bürgermeister nicht rütteln. „Wir brauchen ein Pflegeheim und wir haben trotz intensiver Suche kein anderes Grundstück gefunden“. Der Gemeinderat sah dies genauso und gab dem Plan-Vorentwurf grünes Licht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018