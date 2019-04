„Wir stehen an der Seite der Stadt Rothenburg“

Schwarzenbronn.Der Ort hätte nicht besser gewählt sein können: in Schwarzenbronn, wo es nur noch einen Katzensprung über die Landesgrenze bis nach Rothenburg ist, beschäftigte sich der Creglinger Gemeinderat am Dienstag mit dem Rothenburger Krankenhaus. Die Stadt will sich mit einem Brief an den Landrat in Ansbach und an den Klinikverbund ANregiomed wenden, um die große Bedeutung der Rothenburger Klinik für die Region zu unterstreichen.

Stadträtin Daniela Pfeuffer fragte am Ende der Gemeinderatssitzung nach, in welcher Form sich die Stadt Creglingen für den Erhalt des Rothenburger Krankenhauses einsetzen werde. Bei Bürgermeister Uwe Hehn rannte sie dabei offene Türen ein: „Wir haben großes Interesse am Erhalt des Krankenhauses und stehen dabei an der Seite der Stadt Rothenburg“, bekräftigte der Bürgermeister. Er will sich nicht nur schriftlich an die Hauptbeteiligten des Streites zwischen Ansbach und Rothenburg wenden, sondern wirbt auch für die inzwischen gestartete Online-Petition zur Rettung kleiner Krankenhäuser (wir berichteten). Der Zoff um die Zukunft des Rothenburger Krankenhauses, das – anders als etwa die Klinik in Ansbach – dem Vernehmen nach schwarze Zahlen schreibt, habe sich an einem Kardiologen entzündet. Dieser sitzt in Rothenburg und will dort auch bleiben, während Ansbach ihn gerne in der Kreisstadt gehabt hätte, schilderte Creglingens Bürgermeister den Grund für den Streit zwischen Ansbach und Rothenburg. „Das hat Ansbach wohl als Kriegserklärung gesehen“, meinte Uwe Hehn. Dass zwischen 30 und 40 Prozent der Patienten im Rothenburger Krankenhaus aus dem benachbarten Baden-Württemberg kommen, spielt für die bayrische Bedarfsberechnung keine Rolle, „denn die endet leider an der Landesgrenze“, so Uwe Hehn. Man müsse Ansbach klar machen, dass so gut wie kein Patient aus Hohenlohe künftig nach Ansbach ins Krankenhaus gehen würde, falls Rothenburg geschlossen würde.

Dass immer mehr kleinere Krankenhäuser geschlossen werden, will eine Online-Petition verhindern (wir berichteten). Stadträtin Anita Bone-Czerniejewski gab bekannt, dass es demnächst auch Unterschriftenlisten in Creglinger Geschäften geben werde, „für alle, die nicht so internet-affin sind,“ sagte die SPD-Stadträtin.

Bürgermeister Uwe Hehn erinnerte an die zum Juli geplante Fusion der Diakonien in Neuendettelsau und Schwäbisch Hall, wobei das Haller Diak als der kleinere Partner wohl Einfluss verlieren wird. „Die Krankenhaus-Landschaft wird sich in Zukunft verändern,“ machte das Stadtoberhaupt mit Blick auf diese Mega-Fusion deutlich. Trotzdem will man alles Mögliche tun, um zum Erhalt des Rothenburger Krankenhauses beizutragen.

