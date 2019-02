Zu Besuch bei der Büchermaus

Creglingen.„Bi-Ba-Büchermaus, komm heraus aus deinem Haus“, mit diesem Lied beginnt in der Creglinger Bücherei immer die Vorlesestunde für die Allerkleinsten.

Ein- bis dreijährige Mädchen und Jungen freuen sich mit ihren Eltern dann auf eine neue Geschichte, die die kleine Plüschmaus in ihrem Häuschen bereithält. Dieses Mal ist es natürlich eine schöne Wintergeschichte. Fingerspiele, Reime und ein gemeinsames Vesper runden die lustige Vorlesestunde ab. Zum Schluss darf jeder selbst in den Bücherkisten stöbern und ein Lieblingsbuch bis zum nächsten Mal mit nach Hause nehmen. Die Bücherstunde findet am Dienstag, 5. Februar, um 9.30 in der Bücherei im Romschlössle statt. Eingeladen sind dazu Mütter, Väter, Großeltern und Tagesmütter mit ihren Sprösslingen. Die Teilnahme ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019