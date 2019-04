Zum Jubiläum das „Beste vom Kaff“

Creglingen.Anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums veranstalten die Landfrauen Creglingen am Samstag, 13. April, in der Mehrzweckhalle Creglingen ein großes Kultur-Event unter dem Motto „Landglück – ’s beste vom Kaff“. Hierzu wurden Top-Künstler aus den Genres Kabarett, Mundart sowie Musik engagiert. Es erwartet die Besucher ein amüsantes Programm aus Comedy, Kabarett, A-capella und Mundart-Geschichten.

Mit Christoph Maul kommt einer der großen Künstler zur Landglück- Veranstaltung. Er ist der neue Stern am Kabarett- und Comedy-Himmel. Neben zahlreichen Auftritten in ganz Süddeutschland ist er in einem eigenen wöchentlichen Format bei Radio 8 zu hören sowie in zahlreichen TV-Produktionen vertreten. Bekannt von TV-Mainfranken, TV Touring oder aus dem Bayrischen Rundfunk (Franken Helau, Franken sucht den Supernarr). Seine Auftritte sind geprägt von einer hohen Dichte an Pointen und regionale Themen sind stets Inhalt des Programms.

Neben Christoph Maul wird Liedermacher und G’stanzelsänger Martin Rohn das Landglück mit einem Auftritt bereichern. Martin Rohn bereichert seinen Sangeskünsten nach fränkischer Mundart mit Quetsche und Gitarre das Programm musikalisch. Als Akteur und Büttenredner ist er bereits seit 2007 fester Bestandteil der Frankemer Stupfl Faschingssitzung und steht regelmäßig mit seinen Liedern und Texten auf diversen Bühnen in ganz Süddeutschland.

Ein weiteres Highlight stellt die Kombo „Salzabroad“ dar. Die sangesfreudige a-capella Männergruppe singt querbeet Stücke aus Pop und Volksmusik.

Die Texte werden mit köstlicher Freiheit garniert im heimischem Dialekt geboten. Hier stimmen nicht nur Klang und Stimmen, da sitzen auch Mimik, Gestik und Interaktion mit dem Publikum.

Durch den Abend begleiten „Ernst&Ernst“. Selbst hier wird auf Mundart gesetzt und in bester Hohenloher Sprache moderiert und Geschichten erzählt. Wo immer diese beiden auftreten, bleibt kein Auge trocken.

„Dank ihrer Bühnenerfahrungen sowie ihrer unkonventionelle Art werden die Künstler das Publikum in ihren Bann ziehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorverkaufsstellen: Online Tickets: www.ticketburner.de, Tickethotline: 09848/9693961, lokale Vorverkaufsstellen in Creglingen: Reisebüro Nehf und Schreibwaren Bürobedarf Schönberger in Creglingen.

