Zum Schluss kullerten bei so manchem Schüler die Tränen

Creglingen.19 französische Schüler aus Nordfrankreich weilten gemeinsam mit ihren Begleitlehrkräften Mme Fortier und Mme Pouriau an der Realschule im Taubertal.

Creglingen. Seit den neunziger Jahren existiert ein Schüleraustausch mit Frankreich an der Realschule Creglingen. Dieser findet nun seit 2017 im zweijährigen Turnus mit dem Collège Eugène Delacroix aus Valmont/Normandie statt, und wie immer war das Interesse sehr groß. Dies belegt dessen große Bedeutung für den Fachbereich Französisch und auch diesmal trug er zum Aufbau und der Pflege der guten, freundschaftlichen Beziehungen zum Nachbarland bei, was gerade in Zeiten zunehmender Ressentiments besonders wichtig sei, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.

Unter Leitung der Französischlehrer Heidrun Mühlberger und Christoph Ködel verbrachte die über 36 Schüler große Gruppe eine begeisternde und attraktiv gestaltete Woche im Taubertal.

Kurz vor der Ankunft der französischen Austauschpartner am Montagabend war die Spannung und Vorfreude auf Seiten der deutschen Gastfamilien deutlich zu spüren. Und nach einem herzlichen Empfang nahmen die teilnehmenden Acht- und Neunklässler auch gleich ihre Gastschüler mit nach Hause. Der nächste Tag begann zunächst mit einer kurzen Gesprächsrunde mit den jeweiligen Lehrkräften über die Eindrücke am ersten Abend in der Gastfamilie.

Kreativwerkstatt

Der Vormittag stand dann ganz im Zeichen des gemeinsamen Dialogs und so wurde bei der Programmgestaltung darauf Wert gelegt, dass die Schüler in Gesprächssituationen gebracht werden, um ihre Sprechfertigkeit zu verbessern. Dies geschah durch eine gegenseitige Befragung in Form eines Kugellagers, wobei abwechselnd Französisch oder Deutsch gesprochen werden durfte. Im Rahmen der sich daran anschließenden Kreativwerkstatt näherten sich die Austauschpartner beim Knüpfen von Freundschaftsbändern ein weiteres Stück an.

Am Mittwochvormittag führte der Weg der deutsch-französischen Gruppe ins Weikersheimer Schloss um dort mehr den eindrucksvollen Herrschaftssitz der Grafen von Hohenlohe und deren enge Beziehung zu Frankreich zu erfahren. Im Anschluss daran stand eine interessante Stadtführung in Bad Mergentheim auf dem Programm. Den Donnerstag verbrachten die Austauschpartner im Technik-Museum in Sinsheim. Im Anschluss an das Mittagessen hatten sie noch Gelegenheit, sich in Kleingruppen im Museum umzusehen, bevor es ins dortige 3D-Kino ging. Schon war man fast am Ende der Austauschwoche in Creglingen angelangt. Am Freitag begleiteten die französischen Gäste zunächst ihre Austauschpartner in den Unterricht. Während der letzten beiden Stunden trafen sich alle in der Sporthalle, um dort eine Runde Völkerball und Hallenbiathlon zu spielen.

Das abschließende Wochenende wurde in der Familie verbracht und es wurden die verschiedensten Aktivitäten unternommen. Vom Schwimmbadbesuch über die Besichtigung des Tierparks bis zum Stadtbummel in Würzburg stand vieles auf dem Programm.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge trafen sich alle Teilnehmer am Montag am Bahnhof in Weikersheim.Und nach einer schönen, ereignisreichen, unvergesslichen aber auch zum Teil anstrengenden Woche hieß es nun Abschied nehmen. Dabei kullerten nicht wenige Tränen auf beiden Seiten.

Die Creglinger Realschüler freuen sich nun schon auf den baldigen Gegenbesuch vom 1. bis zum 7. April, wenn sie ihre französischen Freunde in der Normandie wiedersehen.

