Zurück zu den Anfängen

Creglingen.Um ans Ziel zu kommen, muss man zuweilen dorthin zurückkehren, wo alles seinen Anfang nahm. Dieser Gedanke und die Freude an der Improvisation über die Themen der Musik aus New Orleans und Chicago zwischen 1900 und 1930 sind die Motivation für die Musiker von Heye’s Society. Das New Orleans Hotjazz Sextett der Heye’s Society gastiert am Freitag, 9. November um 20 Uhr, im Romschlössle-Saal in Creglingen.

Das Ensemble besteht aus Toni Ketterle - Kornett, Achim Bohlender - Klarinette, Erwin Gregg - Posaune, Dr. Tino Rossmann - Klavier, Leopold Gmelch - Tuba, Heye Villechner - Schlagzeug. Der Kunstverein ist Veranstalter; Platzreservierung bei Elfriede Güllich, Telefon 07933/7003236. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018