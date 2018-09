Zwei Einbrüche

Creglingen.Ungebetene Gäste hatten zwei Firmen in der Creglinger Industriestraße zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Die Täter drangen in eine Firma ein, indem sie ein Fenster zu den Büro- und Aufenthaltsräumen aufhebelten. Die Diebe durchwühlten sämtliche Büro- und Aufenthaltsräume sowie zwei der Firmenfahrzeuge. Bis auf etwas Bargeld machten die Täter aber keine Beute. Vermutlich die gleichen Personen verschafften sich zu einem anderen Firmengebäude in der Nähe Zutritt. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und suchten in verschiedenen Räumen und den darin stehenden Möbeln nach Stehlenswertem. In diesem Fall erbeuteten die Täter Bargeld sowie einen Winkelschleifer der Marke Bosch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weikersheim unter Telefon 07934 / 99470 in Verbindung zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018