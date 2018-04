„An Grenzen des Erträglichen gegangen“

Der Prozess zwischen Landessportverband und einem Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim ist beendet. „Ausgefochten“ scheint die ganze Sache aber noch nicht. © fürst

Dass mit dem am Mittwoch geschlossenen Vergleich zwischen einem gekündigten Fechttrainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessportverband (wir berichteten) nicht von jetzt auf nachher eitel Sonnenschein herrschen würde bei den Betroffenen und in deren Umfeld, war klar. Und als wollte das Wetter die Situation im und rund ums einst so ruhmreiche Fechtzentrum dokumentieren, so regnete es in

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4787 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018