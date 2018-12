An ihm kam einfach keiner vorbei

Beim 15. Händel-Cup in Halle, einem European Cadet Circuit besetzt mit 181 internationalen Fechtern, holte Arwen Borowiak (16) nach fehlerfreier Vorrunde den Gesamtsieg an die Tauber. Am Tag zwei des Turniers wurde der Teamwettbewerb ausgetragen. Auch hier rief Borowiak gemeinsam mit dem Weinheimer Laurenz Rieger und den beiden Bonnern Braun und Liebscher seine Leistung ab. Das Team holte verdient die Silbermedaille für Deutschland. Mit diesem Sieg ist Arwen Borowiak seinem persönlichen Ziel, zum dritten Mal an der EM und WM teilzunehmen, ein ganzes Stück näher gerückt. Zwei Turniere stehen noch bis zur endgültigen Qualifikation aus, die Borowiak nun dank seines Punktevorsprungs in der deutschen Nominierungsrangliste ganz gelassen angehen kann.

Trainer Pawel Jacak kommentierte nach dem Turnier: „Mir standen die Tränen in den Augen. Das ist so ein Geschenk, das er mir damit gemacht hat, aber vor allem, was er sich damit erfüllt hat, ist einfach unglaublich.“ Es mache nicht nur Spaß „mit diesem so fleißigen Jungen zu trainieren“, es mache auch einfach Spaß, ihm beim Fechten – „und das ist seine Leidenschaft“ – zuzuschauen. Mit 12 Jahren kam der junge Fechteleve von der Elbe an die Tauber, gab das Sportgymnasium in Dresden auf, um beim Fecht-Club Tauberbischofsheim zu trainieren. Peter Proske vom Dresdner Fechtclub agierte eng mit Borowiaks Trainerin Ruth Osyszka, die ihn bereits im darauffolgenden ersten Jahr zur Deutschen Meisterschaft führte. Damals noch in der U13 und U14 schaffte er es auch 2018, diesen Titel an die Tauber zu holen. Mit dem vom FC Tauberbischofsheim neu engagierten Trainer Pawel Jacak kann Borowiak vielleicht auch die USA-Nationals im Juli in St. Luis/Missouri gewinnen. fc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018