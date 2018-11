Arwen Borowiak Sechster

Mit einem sechsten Platz bei dem mit 257 international besetzten European Cadet Circuit in Budapest hat Florettfechter Arwen Borowiak vom FC Tauberbischofsheim den Heimweg angetreten. Das „Cadet Circuit Turnier“ zählt für die Rangliste für die Europameisterschaft. In der Vorrunde gewann Arwen Borowiak fünf von sechs Gefechten, ging dann über ein Freilos im 256er Direktausscheid unter die letzten 128 Fechter. Er focht sich souverän in die Finalrunde. Dort traf Borowiak auf Dmitrii Osipov aus Russland und verlor dort mit 9:14. fc/Bild: FC

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018