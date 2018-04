Aufgetrumpft: Zwei Titel und zwei Mal Bronze

Anzeige

Bei den deutschen Degen-Aktivenmeisterschaften der Damen und Herren in Leipzig errangen die FC-Fechterinnen und Fechter wieder einige Medaillen erringen (wir berichteten). Allen voran Beate Christmann, die sich im Einzel zum vierten Mal in ihrer Karriere den Titel der Deutschen Meisterin sichern konnte. Im Finale bezwang sie ihre Nationalmannschaftskollegin Alexandra Ehler mit 15:12. Im gleichen Wettbewerb belegten Hannah Piesch den achten Platz, Patricia Derr den elften, Shirin Vollrath den 13. und Noémi Meszaros den 16.

Auch im Herrendegen gab es eine Einzelmedaille. Rico Braun kämpfte sich bis ins Halbfinale vor, wo er sich Niklas Multerer aus Heidenheim mit 15:13 geschlagen geben musste und sich am Ende über Bronze freuen konnte. Samuel Unterhauser wurde 17. und André Hoch 27.

Sieg im Sudden Death

Am zweiten Tag der Wettkämpfe standen die Mannschaftsgefechte an. Im Herrendegen schaffte das noch junge Team aus Tauberbischofsheim in der Besetzung Rico Braun, Samuel Unterhauser, Maximilian Meszaros und André Hoch die Überraschung und besiegte die Mannschaft aus Heidenheim im Halbfinale im Sudden Death mit 43:42 und zog ins Finale ein. Dort sicherten sie sich mit dem Sieg über Leverkusen mit 45:30 die Goldmedaille und somit den Titel des Deutschen Meisters 2018.