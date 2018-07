Beim Heim-Weltcup auf Rang acht

Die deutsche Herrendegen-Equipe hat sich mit Rang acht in der Endabrechnung beim Mannschafts-Weltcup in Heidenheim gut aus der Affäre gezogen und zugleich weitere wichtige Punkte in der Weltrangliste gesammelt.

Ihr Auftaktgefecht gegen Brasilien gewannen Jörg Fiedler (Leipzig), Falk Spautz, Christoph Kneip (beide Leverkusen) und Stephan Rein (Heidenheim) mit 20:18, siegten anschließend

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1351 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.01.2015