Benjamin Kleibrink ganz oben

Bei dem mit 106 internationalen Fechtern besetzten Aktiventurnier, Münsterland Cup entschieden Herrenflorettfechter Benjamin Kleibrink und Luis Klein in der Vorrunde alle Gefechte souverän für sich. Über die Direktausscheide qualifizieren sich beide Tauberbischofsheimer bis sie in der Finalrunde aufeinander treffen. Dieses Gefecht konnte Benjamin Kleibrink für sich entscheiden und verwies Luis Klein damit auf Rang 6. Über die Fechter Renner (Mannheim) und Braun (München) konnte Kleibrink seine volle Leistung abrufen und brachte die begehrte Trophäe nach Tauberbischofsheim. Felix Klein musste sich in der Finalrunde dem Münchner Braun knapp mit Platz sieben geschlagen geben. Die weiteren FC-Fechter Markus Hartmann (18), Tom Gombos (26) und Nathan Wriedt (28) scheiterten im 32er-Direktausscheid an ihren Gegnern. fc/Bild: Fechtclub

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018