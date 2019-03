„Braucht Zeit und Erfahrung“

„Im Fechten zählen vor allem Erfahrung und eine konstante Leistung“, sagt Damenflorett-Bundestrainer Giovanni Bortolaso. © Claus Schmitt

Der Italiener mit der markanten Brille ist zufrieden mit dem, was „seine“ Mädels am Wochenende bei den Deutschen Florettmeisterschaften gezeigt haben. Aber: Bundestrainer Giovanni Bortolaso weiß auch, dass vor dem großen Ziel Olympia noch ein gutes Stück Arbeit vor ihm und seinen Florettdamen liegt. Zwar wäre man derzeit qualifiziert (die ersten vier Mannschaften der Weltrangliste plus die erste europäische Mannschaft danach, also in dem Fall die deutsche auf Rang sieben, sind dabei), dennoch sagt er: „So ein Zusammenwachsen, das braucht einfach Zeit“, denn „nur ein Fechter mit viel Erfahrung ist ein konstant guter“, erklärt der Bundestrainer.

Seine Idee ist, die Gruppe an sich weiter zu verbessern. „Feste konstante Größen sind da Leonie Ebert, Anne Sauer und Carolin Golubytskyi“. Wechselweise kämen Leandra Behr, Eva Hampel (beide FC TBB) und Kim Kirschen (SC Berlin) zum Einsatz.

Mit Leonie Ebert (Verein Future Fencing), die am Wochenende einmal mehr ihre Klasse gezeigt hat, habe man schon eine Fechterin unter den Top 16 der Weltrangliste. Anne Sauer, die in der vergangenen Saison eine gute Saison gefochten habe, habe gerade nicht so viel Glück. Wegen ihrer leichten Verletzungsprobleme in der Leiste trat sie am Wochenende nur bei den Mannschaftswettbewerben an. „Aber auch so eine Erfahrung kann für die Entwicklung einer Fechterin etwas bringen“, ist Bortolaso überzeugt. Mit der bisherigen Leistung von Carolin Golubytskyi nach ihrer Rückkehr aus der Babypause ist Bortolaso sehr zufrieden: „Ich bin selbst in die USA geflogen, um mich vor Ort von ihrer Kondition zu überzeugen.“ Carolin Golubytskyi lebt dort mit ihrem Mann. „Auch die Trainingsbedingungen dort sind optimal“, Golubytskyi werde zur Vorbereitung der großen Meisterschaften und Turniere dann eine ganze Zeit nach Deutschland kommen. „Das läuft alles gut“, bestätigt auch sie selbst am Rande der „DM“ in Tauberbischofsheim.

