Brinkmann lässt aufhorchen

Degenspezialist Marco Brinkmann aus Leverkusen hat mit Rang sieben beim Grand-Prix in Budapest eine starke Leistung abgeliefert. Der 20-jährige musste sich erst im Viertelfinale dem Russen Sergey Khodos mit 14:15 geschlagen geben.

Mit einem überzeugenden Auftritt hatte Brinkmann das Final-Tableau erreicht, starke Konkurrenten hinter sich gelassen. Savvas Kavvadias aus Griechenland unterlag im K.o. der letzten 64 gegen Marco Brinkmann mit 12:15, der Weltranglisten-Dritte Marco Fichera (Italien) verlor gegen ebenfalls mit 12:15. Auch dessen Landsmann Enrico Garozzo hatte das Nachsehen, schied gegen den Leverkusener mit 12:13 aus. Erst der Russe Khodos beendete durch den knappen 15:14-Erfolg die Siegesserie von Marco Brinkmann.

„Marco hat hier mutig und konzentriert gekämpft. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Da war sogar das Podium in Reichweite Jetzt haben wir uns im Herrendegen wieder ganz oben gemeldet“, freut sich Bundestrainer Mario Böttcher über das Abschneiden seines Schützlings in der ungarischen Hauptstadt. „Irgendwie hatte ich das Wochenende schon abgehakt, da es am Freitag nicht wirklich gut für uns lief. Die anderen deutschen Fechter hatten knapp das 64-er Tableau verpasst. Das Marco dann hier so ein Fechten raus haut, hat mich sehr gefreut“, blickt er auf den Wettkampftag zurück.