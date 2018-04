Christmann holt den vierten Titel

Anzeige

Die Tauberbischofsheimerin Beate Christmann und Niklas Multerer vom Heidenheimer SB haben sich am Samstag in Leipzig die Titel des Deutschen Meisters mit dem Degen gesichert. Für die 33-jährige Beate Christmann vom FC Tauberbischofsheim war der Titelgewinn in der sächsischen Metropole ihre insgesamt vierte Meisterschaft bei den Aktiven, davon ihr zweiter in Leipzig. Ausgelassen bejubelte sie den abschließenden Treffer zum 15:12 gegen Alexandra Ehler aus Leverkusen. „Der Meistertitel ist immer etwas besonderes. Daher freue ich mich natürlich, den Titel geholt zu haben“, sagte sie freudestrahlend nach der Siegerehrung.

Souverän hatte sie die Finalrunde von Leipzig erreicht und im Viertelfinale Mitfavoritin Nadine Stahlberg (Offenbach) mit 11:10 hinter sich gelassen. Im Halbfinale besiegte sie die Heidenheimerin Anna Hornischer mit 13:11 und zog damit in den Endkampf ein. „Ich habe mich heute gut gefühlt, im Laufe des Tages immer an mir gearbeitet. Das Finale war sicher bis zum Ende spannend, zumal meine Gegnerin richtig gut ist. Aber ich wollte den Kampf gewinnen. Das ist mir auch gelungen“, so die neue Titelträgerin.

Ergebnisse der „Deutschen“ Damendegen Platzierungen: 1. Beate Christmann (FC Tauberbischofsheim), 2. Alexandra Ehler (TSV Bayer Leverkusen), 3. Anna Hornischer (Heidenheimer SB), 3. Kristin Werner (TSV Bayer Leverkusen), 5. Sophia Weitbrecht (Heidenheimer SB), 6. Nadine Stahlberg (FC Offenbach), 7. Anna Jonas (Heidenheimer SB), 8. Hannah Piesch (FC Tauberbischofsheim). Viertelfinale: Kristin Werner – Hannah Piesch 15:8, Alexandra Ehler – Anna Jonas 15:6, Anna Hornischer – Sophia Weitbrecht 15:9, Beate Christmann – Nadine Stahlberg 11:10. Halbfinale: Kristin Werner – Alexandra Ehler 10:15, Anna Hornischer – Beate Christmann 11:13. Finale: Alexandra Ehler – Beate Christmann 12:15. Herrendegen Platzierungen: 1. Niklas Multerer (Heidenheimer SB), 2. Toni Kneist (Fechtzentrum Berlin), 3. Rico Braun (FC Tauberbischofsheim), 3. Fabian Herzberg (TSV Bayer Dormagen), 5. Marco Brinkmann (TSV Bayer Leverkusen), 6. Stephan Rein (Heidenheimer SB), 7. Peter Bitsch (Darmstädter FC), 8. Bastian Lindenmann (TSG Reutlingen). Viertelfinals: Fabian Herzberg – Stephan Rein 15:11, Toni Kneist – Bastian Lindenmann 15:5, Niklas Multerer – Peter Bitsch 15:9, Rico Braun – Marco Brinkmann 15:9. Halbfinale: Fabian Herzberg – Toni Kneist 10:15, Niklas Multerer – Rico Braun 15:13. Finale: Toni Kneist – Niklas Multerer 10:11. owo

Für Niklas Multerer war der DM-Titel der erste seiner Laufbahn. Vor Jahresfrist hatte er sich an gleicher Stelle dem Leverkusener Fabian Herzberg im Finale geschlagen geben müssen. Diesmal hatte er am Ende die Nase vorn. Nach sicherer Finalrunden-Qualifikation ließ er zunächst Peter Bitsch vom Darmstädter FC mit 15:9 hinter sich und setzte sich im Halbfinale gegen den Tauberbischofsheimer Rico Braun mit 15:13 durch. owo