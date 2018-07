Christmann wirft Ndolo aus dem Rennen

Anzeige

Mit einer herben Enttäuschung für Alexandra Ndolo aus Leverkusen haben in der chinesischen Stadt Wuxi die Fecht-Weltmeisterschaften begonnen. Die WM-Achte und EM-Zweite von 2017 schied gestern als einzige der vier deutschen Degenfechterinnen bereits in der Qualifikation aus. Die 31-Jährige unterlag im entscheidenden deutschen Duell der Tauberbischofsheimerin Beate Christmann mit 9:10.

„Sieben von acht haben das Feld der besten 64 erreicht. Das ist sehr gut“, sagte Sportdirektor Sven Ressel den Auftakt. Mit Ndolo habe es „ein weinendes Auge“ gegeben. „Sie fand überhaupt nicht in den Wettkampf“, sagte Ressel. Die deutsche Meisterin Christmann, Monika Sozanska (Offenbach) und Alexandra Ehler (Leverkusen) stehen im Gegensatz zu Ndolo im Hauptfeld.

Souveräne „Säbler“

Mit überzeugenden Leistungen starteten die deutschen Säbelfechter in die WM. Europameister Max Hartung war als Nummer elf der Weltrangliste von der Qualifikation befreit. Seine Dormagener Mitstreiter Matyas Szabo, Richard Hübers und Benedikt Wagner hatten keine Probleme. Der ehemalige Europameister Wagner und Hübers erreichten mit jeweils 6:0-Siegen in den Poolwettkämpfen direkt das Hauptfeld der Top 64. Der Olympia-Achte Szabo, der in den Pools auf 4:2 Siege kam, setzte sich im entscheidenden Gefecht gegen den Kanadier Marc Gelinas mit 15:1 souverän durch.