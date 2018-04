Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend

Anzeige

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille durch die deutschen Florett-Juniorinnen um Leonie Ebert vom FC Tauberbischofsheim sind die Weltmeisterschaften der Kadetten (U17) und Junioren (U20) in Verona zu Ende gegangen. Insgesamt wiederholte der deutsche Fecht-Nachwuchs die Erfolge bei den Europameisterschaften einen Monat zuvor in Sotschi nicht.

In Sotschi hatte der Deutsche Fechterbund (DFeB) noch sechs Mal Edelmetall gewonnen, fünf davon holten Fechter aus Baden-Württemberg. Mit nur zwei Medaillen fiel die WM-Ausbeute nun deutlich magerer aus. Die deutschen Florett-Juniorinnen, vor Monatsfrist in Sotschi Europameister geworden, holten am Abschlusstag Bronze in nahezu identischer Besetzung mit Leonie Ebert (FC Tauberbischofsheim), Zsofia Posgay (PSV Stuttgart) und Sophia Werner (OSC Berlin) sowie Aliya Dhuique-Hein (FC Tauberbischofsheim), die anstelle der Bonnerin Karoline Schmitz focht. Durch Siege gegen Bulgarien (45:5), die Ukraine (45:40) und schließlich im Viertelfinale Ungarn (45:33) erreichte das Florett-Quartett das Halbfinale, unterlag dort knapp mit 43:45 gegen Singapur. Im Kampf um Bronze setzten sich Ebert & Co. dann mit 45:42 gegen Italien durch. Weltmeister wurden die USA durch ein 45:30 gegen Singapur. Die zweite Medaille für Deutschland hatte zuvor Raoul Bonah von Bayer Dormagen gewonnen, er holte im Säbel-Wettbewerb der Junioren ebenfalls Bronze.

Das Fehlen der Mannschafts-Wettbewerbe bei den Kadetten war neben dem starken Auftrumpfen der Nationen aus Asien und Amerika wohl einer der Gründe für die magere Medaillen-Ausbeute in Verona, denn gerade in der U17 sieht sich der Deutsche Fechterbund derzeit gut aufgestellt. Bei den Europameisterschaften im März hatten noch alle sechs Kadetten-Teams mindestens das Viertelfinale erreicht, im Herrendegen gab es sogar Silber. Die WM-Resultate im Überblick: