„Das ist eine Granate“

Nach der Silbermedaille von Leonie Ebert im Frauen-Florett-Einzel setzte die deutsche Equipe noch „eins drauf“. Leonie Ebert (Tauberbischofsheim), Zsofia Posgay (Stuttgart), Sophia Werner (Berlin) und Caroline Schmitz (Bonn) holten überraschend den Titel.

Sie besiegten im Auftaktkampf zunächst Spanien mit 45:21. Viertelfinalkontrahent Frankreich hatte am Ende ebenfalls das Nachsehen, verlor gegen das deutsche Quartett mit 37:45. Polen musste sich im Halbfinale mit 35:45 geschlagen geben. Im Finale trafen Ebert, Posgay und Co. dann auf die Top-Favoritinnen aus Italien, die sie in einem spannenden Finalgefecht mit 45:43 besiegten.

„Homogenes Team“

„Der Europameister-Titel ist natürlich eine Granate“, freute sich Markus Hartelt, stellvertretender Delegationsleiter, mit dem Team. „Ein riesengroßes Kompliment an die Mädels. Was diese Fechterinnen geleistet haben, ist beachtlich und verdient allerhöchsten Respekt. Ein Dank geht an die Trainer um Simone Capelletto, die es verstanden haben, ein homogenes Team zu formen und zu diesem Erfolg zu führen. Wir sind stolz auf die Mannschaft.“ owo