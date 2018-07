Anzeige

Am zweiten Tag der Fecht-Weltmeisterschaften in der chinesischen Stadt Wuxi sind zwei der fünf gestarteten Deutschen vorzeitig ausgeschieden. WM-Neuling Leandra Behr aus Tauberbischofsheim unterlag im entscheidenden Florett-Gefecht der Ungarin Kata Kondricz mit 13:15.

Im Wettbewerb der Degen-Herren scheiterte der Heidenheimer Stephan Rein am Freitag mit 14:15 an dem Vietnamesen Tien Nhat Nguyen. Behr beendete die WM an Position 67. Für Rein blieb lediglich Rang 102.

„Das ist kein Beinbruch bei ihrer ersten WM-Teilnahme“, sagte Sportdirektor Sven Ressel über Leandra Behr. Auch Rein habe seine Chance auf das Weiterkommen gehabt: „Aber es war nicht zu erwarten, dass wir hundert Prozent durchbringen. Drei sind bei diesem Starterfeld eine prima Quote“, kommentierte Fecht-Sportchef Ressel das Abschneiden der Degen-Herren. Insgesamt war es für Ressel „sehr ordentlich“.