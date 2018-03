„Das war heute ein super Tag“

Anzeige

Die deutschen Säbelfechter haben mit den Plätzen 2, 3 und 6 durch Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Max Hartung (alle Dormagen) beim Weltcup in Warschau ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze unter Beweis gestellt.

Rang 2 hieß es am Ende für den Olympia-Achten von Rio, Matyas Szabo. Der 26-Jährige musste in der polnischen Hauptstadt am Ende nur dem aktuellen Weltranglisten-Ersten Gu Bongil aus Südkorea den Vortritt lassen. Zuvor hatte sich der Sohn von Bundestrainer Vilmos Szabo in blendender Verfassung präsentiert. Nach dem Auftaktsieg gegen seinen Vereinskameraden Lorenz Kempf (15:6) ließ er anschließend den Italiener Enrico Berre mit 15:13 hinter sich.

Platzierungen Die Platzierunegn beim Weltcup im Herrensäbel in Warschau (202 Teilnehmer): 1. Gu Bongil (Südkorea); 2. Matyas Szabo (TSV Bayer Dormagen); 3. Ali Pakdaman (Iran); 3. Benedikt Wagner (TSV Bayer Dormagen); 5. Andras Szatmari (Ungarn); 6. Max Hartung (TSV Bayer Dormagen); 7. Kamil Ibragimov (Russland); 8. Bolade Apithy (Frankreich) . . . 12. Richard Hübers . . . 50. Lorenz Kempf . . . 52. Benno Schneider (alle TSV Bayer Dormagen); 57. Frederic Kindler (TSG Eislingen) Finale Matyas Szabo – Gu Bongil 10:15. Halbfinals Matyas Szabo – Benedikt Wagner 15:11, Ali Pakdaman – Gu Bongil 13:15. Viertelfinals Matyas Szabo – Kamil Ibragimov 15:11, Benedikt Wagner – Bolade Apithy 15:13, Ali Pakdaman – Andras Szatmari 15:11, Gu Bongil – Max Hartung 15:9. owo

Im Achtelfinale glänzte Szabo mit einem 15:14-Sieg gegen Olympiasieger Aron Szilagyi (Ungarn) und stand damit in der Finalrunde. Dort traf er auf den WM-Dritten von Leipzig, Kamil Ibragimov (Russland), den er mit 15:11 bezwang. Mit gleichem Ergebnis setzte sich Matyas Szabo im Halbfinale gegen seinem Vereins- und Nationalmannschaftskollegen Benedikt Wagner durch. Erst der Südkoreaner Gu beendete die Siegesserie des Dormageners, entschied das Finale am Ende mit 15:10 zu seinen Gunsten.