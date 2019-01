Degenteam nur auf Rang 10

Das deutsche Team, bestehend aus Lukas Bellmann, Marco Brinkmann (beide TSV Bayer 04 Leverkusen), Stephan Rein (Heidenheimer SB) und Richard Schmidt (FC Offenbach) verpasste beim Mannschafts-Weltcup der Degenfechter in Heidenheim den Einzug ins Viertelfinale. Im Achtelfinale gab es eine Niederlage gegen Italien. In den Platzierungsgefechten besiegte das deutsche Team die Nationalmannschaften aus Frankreich (45:40) und Kasachstan (45:42). Im Gefecht um Platz neun gegen Japan konnte das Team von Bundestrainer Mario Böttcher trotz Aufholjagd das letzte Gefecht nicht für sich entscheiden und unterlag mit 43:45. „Marco Brinkmann war heute unser bester Mann“, sagt Teamkollege Richard Schmidt. „Obwohl er der jüngste Fechter von uns ist, hat er jedes Mal das Ding in die Hand genommen und uns wieder ran gebracht.“ Damit belegte das junge Team den zehnten Platz beim „Voith Cup“, wie der traditionell Heim-Weltcup in Heidenheim mittlerweile bezeichnet wird. – Endstand: 1. Russland, 2. Ungarn, 3. Italien, 4. Polen, 5. Korea, 6. USA, 7. Israel, 8. Schweiz, 9. Japan, 10. Deutschland. stk

