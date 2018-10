Im Rahmen des ersten internationalen Lehrgangs der Säbelnationalmannschaft im Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim hatte der Fechtnachwuchs des neuen Vereins „Future Fencing“ aus Werbach die seltene Möglichkeit das Topteam aus Deutschland, Frankreich und Ungarn beim Training zu beobachten, diese hautnah kennenzulernen, direkt ihre Fragen zu stellen und auch Autogramme und Bilder zu erhaschen. Mit dabei waren unter anderem der Doppel-Olympiasieger Aron Szilagyi aus Ungarn, sowie die erfolgreiche französische Nationalmannschaft. Geleitet wurde diese Aktion von ihren Trainer Björn Hübner, der sich im Moment intensiv auf die beginnende Weltcupsaison vorbereitet, welche am 16. November in Algerien beginnt. Dort startet dann die Qualifikation zur Europameisterschaft in Düsseldorf (Juni 2019) und zur Weltmeisterschaft in Budapest (Juli 2019). Die Idee dahinter ist, den Nachwuchsfechtern die Chance zu bieten, den Stars so nah wie nie zu sein und ihnen direkt beim Training zuschauen zu können. ffe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018