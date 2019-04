Der Name gibt Zusammenhalt

Knapp 500 Tage vor dem ersten Wettkampf der Olympischen Spiele in Tokio 2020 startet auch für die Fechter des DFB die Qualifikationsphase. Für die potenziellen Olympia-Teilnehmer ging es am 1. und 2. April an den Bundesstützpunkten Tauberbischofsheim und Bonn in einer gemeinsamen Kick-Off-Veranstaltung um die sportlichen und medialen Aspekte der Qualifikationsphase. Es wurde die sportliche Zielsetzung des Verbands besprochen. Der DFB will sich mit mindestens drei Mannschaften für die Sommerspiele qualifizieren. Nach aktuellem Stand wären die Teams im Herrensäbel und Damenflorett qualifiziert. Laut Statuten der FIE sind die ersten vier Mannschaften der Weltrangliste vertreten, plus die erste Mannschaft aus den jeweiligen Zonen Europa, Afrika, Amerika und Asien-Ozeanien, solange diese sich unter den besten 16 platziert haben.

Zusätzlich wurde auch ein Medienworkshop angeboten, in dem Bilder und Videos für die sozialen Medien des DFeB entstanden sind. Im Rahmen dieser Veranstaltung kamen die deutschen Spitzenfechter überein, dass sie sich für die Zeit bis zu den Olympischen Spielen in Japan „Fencing Team Tokyo“ nennen wollen. Mit diesem Namen wollen sie auf den Turnieren auftreten.

Den Beginn machen die Säbelfechterinnen und -fechter beim Grand Prix in Seoul Ende April. Danach findet am ersten Mai-Wochenende der Weltcup im Damenflorett in Tauberbischofsheim und im Herrenflorett in St. Petersburg statt. Außerdem gehen die Degenfechterinnen und -fechter in Cali, Kolumbien auf die Planche. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 ist die in Düsseldorf stattfindende Europameisterschaft vom 17. bis 22. Juni. Die Qualifikationsphase läuft bis zum 31. März 2020. DFeB

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019