Dhuique-Hein erreicht beste Platzierung

Anzeige

Im Einzelwettkampf der Kadetten im Damenflorett stellte Aliya Dhuique-Hein bei der derzeit laufenden Europameisterschaft der Kadetten in Sotschi ihre gute Form unter Beweis und kämpfte sich bei den Titelkämpfen bis ins Viertelfinale vor.

Dhuique-Hein musste nur ein Gefecht in der Vorrunde abgeben und focht sich dann, an Nummer 16 gesetzt, über die Stationen Carvalho (Portugal, 15:6), Lawska (Polen, 15:8) und Schreiber (Schweden, 15:5) unter die Top 8 vor. Dort musste sie sich der Russin Petrova mit 12:15 geschlagen geben und belegte am Ende einen guten achten Platz.

Sophie Irene Brunets vom FC Tauberbischofsheim lieferte ebenfalls einen guten Wettkampf, bei dem sie das Achtelfinale erreichte. Auch sie musste nur ein Gefecht in der Vorrunde abgeben und gewann gegen die Türkin Tasdelen mit 15:12 und gegen die Lettin Solodhkia mit 11:5, bevor sie sich dann der Rumänin Georghe mit 9:15 geschlagen geben musste. Am Ende reichte es für sie zu einem soliden 15.Platz.