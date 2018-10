Die Besten der U20-Sabreure

Der Fecht-Club Würth Künzelsau richtet am Samstag, 27. Oktober, das nationale Juniorenturnier um den Hohenlohe-Cup im Damen- und Herrensäbel aus. Dabei duellieren sich die besten deutschen Fechter der Altersklasse U20. Erstmals werden auch über 15 Fechterinnen und Fechter aus Belgien am Turnier teilnehmen.

Die Favoriten bei den Herren kommen in diesem Jahr aus Dormagen und Tauberbischofsheim. Bas Wennemar (Dormagen) führt die Deutsche Rangliste der U20 derzeit an.

Mit Louis Haag und Sebastian Blatz (beide Tauberbischofsheim) sind zwei Sportler am Start, die in der vergangenen Saison bei den Europameisterschaften in Sotchi mit dem Team die Bronzemedaille gewannen. Sie liegen in der Deutschen Rangliste auf den Plätzen zwei und drei, Friedheim folgt auf Rang vier.

Die Favoritinnen bei den Damen kommen aus Dormagen und Künzelsau. Larissa Eifler möchte ihren im Vorjahr errungenen Titel verteidigen, Julika Funke und Lisa Gette sind bestrebt, ihren Bronzerang 2017 zu verbessern und für einen Heimsieg zu sorgen.

Vielleicht gelingt es aber auch einer Außenseiterin, die drei Erstplatzierten der Deutschen Rangliste auszustechen und sich den Turniersieg 2018 zu sichern. fck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018