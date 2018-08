„Die Medaillen? Keine Ahnung!“

Anja Fichtel strahlt in die Kameras. Mit rechts, untergehakt bei Sabine Bau, präsentiert sie stolz ihre Goldmedaille, ihr linker Arm hält Zita Funkenhauser fest umschlungen. Das Foto vom legendären Dreifachsieg der deutschen Florettfechterinnen bei den Olympischen Spielen in Seoul ging 1988 um die Welt und ist heute noch so vielen Menschen in der Region präsent. Und es wird ihnen immer wieder dann in Erinnerung gerufen, wenn sie Anja Fichtel lässig und entspannt durch ihre Heimatstadt Tauberbischofsheim spazieren sehen.

Doch selbst der größte Moment des deutschen Fechtsports ist für Fichtel, die heute 50 Jahre alt wird, nur noch eine Randnotiz aus längst vergangenen Tagen. Wo die Doppel-Olympiasiegerin von Seoul und fünfmalige Weltmeisterin ihre Medaillen aufbewahrt, weiß sie gar nicht mehr: „Ich habe keine Ahnung“, sagte sie den FN: „Die Anja Fichtel von damals bin ich schon lange nicht mehr.“

Dennoch werden der erfolgreichsten deutschen Fechterin die goldenen Zeiten an ihrem Ehrentag noch mal vor Augen geführt, und zwar auf schmerzhafte Weise. Der Freitag ist der letzte Tag ihrer Reha, nachdem sie rechts eine neue Hüfte bekommen hat – ein spätes „Andenken“ an den Fechtsport, von dem sie sich enttäuscht abgewandt hat. „Ich weiß, wie ich mich geschunden habe und über Grenzen gegangen bin.“ Ihren runden Geburtstag feiert sie nur im engsten Familienkreis.

„Zeichen der Zeit nicht erkannt“

Das Tauberbischofsheimer Fechten und die dreifache Mutter Fichtel, soviel ist klar, werden nicht mehr zusammenfinden. Sie sagt: „Man hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Man weiß seit 20 Jahren, dass es abwärts geht, aber man hat alle Menschen, die Veränderungen wollten, weggebissen.“ Auch sie.

Aus dem weltberühmten Verein in Tauberbischofsheim, das sie zusammen mit Funkenhauser, Bau und dem autoritären Tausendsassa Emil Beck zum Nabel der Fechtwelt gemacht hat, ist sie vor gut einem Jahr ausgetreten. Sie hatte ihre Hilfe angeboten, man wollte sie aber nicht. „Mein Know-how bekommt der Fecht-Club Tauberbischofsheim nicht mehr“, sagt Fichtel: „Man muss dort mal wieder runter in den Keller, wo alles angefangen hat, damit man merkt, dass man ganz unten ist.“

Mit ihr waren Tauberbischofsheim und das Fechten in Deutschland ganz oben. 1985 holte sie mit der Mannschaft den WM-Titel. Der Durchbruch gelang ihr ein Jahr später bei der WM in Sofia, wo sie sich zur jüngsten Einzel-Weltmeisterin der Geschichte krönte. Im Halbfinale erlebte sie den vielleicht entscheidenden Moment für ihre spätere Weltkarriere, als sie 1:7 zurücklag und noch 8:7 gewann. „Da habe ich gemerkt, dass alles möglich ist, wenn man nur daran glaubt“, sagt sie.

Geschichte geschrieben

Zwei Jahre später folgten dann die rauschhaften Olympischen Spiele. Fichtel holte im Einzel Gold, Bau Silber und Funkenhauser Bronze, die „Goldmädchen von Seoul“ siegten auch mit der Mannschaft und schrieben deutsche Sportgeschichte. Bei ihrer Rückkehr nach Tauberbischofsheim säumten Tausende die Straßen. Fichtel genoss das Rampenlicht – eine Tatsache, die sie heute irritiert. Von ihrem zweiten Mann Andreas Koper, den sie 2006 geheiratet hat, habe sie Bescheidenheit, Rücksicht und Bodenständigkeit „gelernt“.

Auch deshalb tritt sie kaum noch in der Öffentlichkeit auf oder gibt Interviews. Bei der offiziellen Ehrung des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim zum 25. Jubiläum des Olympia-Triumphs fehlte sie. Dass sie ihrer goldenen Vergangenheit nicht vollends entfliehen kann, hat sie zuletzt in der Reha im Umgang mit den anderen Patienten erfahren: „Die haben mich wie einen Superstar gefeiert.“ Bilder: dpa

