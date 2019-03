Die Meisterschaft mal so als Training

„Ein bisschen enttäuscht bin ich schon“, sagt er nach dem verlorenen Viertelfinalgefecht gegen Vereinskamerad Felix Klein. Doch er hat noch viel vor, dieser blonde Arwen Borowiak vom FC Tauberbischofsheim. Zwar scheiterte er bei der Deutschen Florettmeisterschaft im Viertelfinale, doch dass er so weit kommt, haben weder sein Trainer, noch er erwartet. „Ich hab’ ihm gesagt, er kann diese Meisterschaft einfach mal so als Training ansehen“, sagt sein Trainer Pawel Jacak. „Training“ – und dann ein achter Platz als Kadett bei den Deutschen der Herren? Nein, verstecken muss sich der ambitionierte FC-Nachwuchsfechter nach dem Viertelfinal-Aus nicht, denn, eine schwere turnierreiche Saison liegt hinter dem jungen Kadetten-Europameister und die nächsten Tage stehen im Zeichen der Kadetten- und Junioren WM in Polen. Wer da etwas reißen will, muss gleich nach den Deutschen wieder hart ran: „Jetzt stehen die Vorbereitungen an“, blickt Borowiak am Samstag nach vorn. Auch das wird ganz sicher schweißtreibend. „Wir trainieren fechtspezifische Athletik und vor allem die Ausdauer.“ Man hört’s heraus. Da will einer in Polen vorn mitmischen. cls

