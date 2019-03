Durchmarsch ohne „Konkurrentin“

Sie biss sich durch und war am Samstag einfach nicht zu schlagen: Die neue Deutsche Meisterin im Damenflorett heißt Leonie Ebert vom Verein „Future Fencing“ in Werbach. „Das gibt’s nicht alle Tage, dass man das erste Mal eine Deutsche Meisterin in seiner Gemeinde hat.“ Mit diesen Worten und stolzgeschwellter Brust bahnte sich Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr zielstrebig den Weg, um ihr zu gratulieren – ihr, der ganz jungen deutschen Fecht-Hoffnung, die bisher bei den „Deutschen“ zweimal Zweite hinter Anne Sauer war und sich jetzt überglücklich, wenn auch vom harten Wettkampftag und dem Jetlag nach der Rückkehr vom Grand Prix in Anaheim sichtlich erschlagen, über den begehrten Titel freuen darf.

Dabei hatte sie’s im Finale gegen Julia Braun vom OFC Bonn noch einmal so richtig spannend gemacht. 4:7 im Rückstand, schon beim 4:4 ein Griff an den von der Gegnerin getroffenen Arm: Kann’s weiter gehen oder nicht? Es konnte. Und wie: Nach kurzer Beratung und einigen strategischen Worten von „Coach“ Rita König an der Planche holte sie auf. Hochmotiviert. Zielstrebig. Als ob eine innere Stimme sagte: Du musst das jetzt nach diesem harten Tag auch gewinnen. Jeder Treffer begleitet vom üblichen markerschütternden, befreienden Schrei.

Spektakuläre Aufholjagd

8:8 – zu mehr kam die Bonner Gegnerin dann auch nicht mehr. Der Titel war mit 15:8 eingetütet. Natürlich vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil die Konkurrentin fehlte: Mit-Favoritin Anne Sauer (ebenfalls „Future Fencing“) hatte sich leicht verletzt. Und so kurz vor der Olympia-Qualifikation macht Damenflorett-Bundestrainer Giovanni Bortolaso keine Kompromisse. Anne Sauer war in den Einzeln nicht angetreten, und auch Vereinskollegin Carolin Golubytskyi griff am Samstag noch nicht ins Geschehen auf den Planchen ein. Der Weg für Leonie Ebert war zwar durchaus steinig, aber also eigentlich frei. „Ich freu’ mich riesig“, lächelte das kleine Kraftpaket sichtlich entspannt kurz nach dem Finale. „Mir ist schon bewusst, dass halt Anne als stärkste Gegnerin eben gar nicht dabei war“, schränkt sie bescheiden ein.

Das war sie also, die erste Deutsche Meisterschaft, bei denen die Fechterinnen des FC Tauberbischofsheim und des neu gegründeten „Future Fencing“ aufeinandertrafen. Leonie Ebert betont es ganz explizit: „Wir verstehen uns gut mit Eva Hampel und den anderen Fechterinnen des FC“, auch wenn Leonie Ebert ihren Erfolg für sich selbst in dem ganz „besonders familiären Umfeld“ des „Future Fencing“ ausmacht: „Ich kann da mit Leuten fechten, von denen ich weiß: Ich kann ihnen vertrauen, und sie unterstützen mich.“ Leonie Eberts „Durchmarsch“ war nicht die einzige Überraschung des Fechttages: Eva Hampel vom FC Tauberbischofsheim musste erst im Halbfinale vor eben jener übermächtigen Ebert die Waffen strecken. Leandra Behr wurde nach dem 13:15 im Viertelfinale gegen Eva Hampel Fünfte.

Den Titel bei den Florettherren holte ein in Tauberbischofsheim gut Bekannter: Benjamin Kleibrink, der jetzt für den DFC Düsseldorf ficht. Er bezwang im Finale Peter Joppich von der CTG Koblenz 15:9. Felix Klein vom FC Tauberbischofsheim wurde zusammen mit Fabian Braun vom FSV Klarenthal Dritter.

FC-Nachwuchstalent Arwen Borowiak überraschte selbst seinen Trainer Pawel Jacak: „Wenn Arwen es bis ins Achtelfinale schafft, bin ich schon sehr glücklich.“ Hat er. Mehr noch: Erst im Viertelfinale war Schluss. Platz acht also für den jungen Kadetten-Europameister. Vorjahressieger André Sanita vom OFC Bonn scheiterte im Viertelfinale am späteren Zweiten Peter Joppich vom OFC Bonn.

