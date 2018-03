Ebert stellt erneut Stärke unter Beweis

Anzeige

Die Tauberbischofsheimerin Leonie Ebert hat mit Rang fünf beim Junioren-Weltcup der Florettfechterinnen in Mödling (Österreich) ein weiteres Mal überzeugt. Für die 18-Jährige war der fünfte Platz in Mödling die bereits vierte Finalrundenteilnahme bei einem Junioren-Weltcup der laufenden Saison, bei denen sie bisher zweimal (Bochum/Zagreb) einen Podiumsplatz erreichte.

Gewohnt souverän hatte sie das Hauptfeld in Mödling erreicht, startete mit einem klaren 15:8 gegen die US-Amerikanerin Lauren Scruggs. Dem folgte ein 15:10-Sieg gegen deren Landsfrau Stefanie Deschner. Mit einem 15:12 gegen Morgan Partridge räumte sie im Achtelfinale auch die dritte Amerikanerin aus dem Rennen, stand damit in der Finalrunde. Dort traf sie auf die Italienerin Elena Tangherlini, der sie in einem bis zum Schluss offenen Kampf mit 14:15 denkbar knapp unterlag.

Ergebnisse aus Mödling Junioren-Weltcup Damenflorett Mödling (133 Teilnehmerinnen) Platzierungen: Delphine Devore (USA), 2. Flora Pasztor (Ungarn), 3. Marta Martyanova (Russland), 3. Elena Tangherlini (Italien), 5. Leonie Ebert (FC Tauberbischofsheim), 6. Amita Berthier (Singapore), 7. Lucia Tortelotti (Italien), 8. Eleonora Berno (Italien), 11. Sophia Werner (OSC Berlin), 24. Aliya Dhuique-Hein (FC Tauberbischofsheim), 33. Mona Stephan (OFC Bonn), 35. Anne Kirsch (TSG Weinheim), 36. Maike Erhardt (TSG Weinheim), 52. Zsofia Posgay (PSV Stuttgart). owo

Fast bis in die Runde der besten Acht schaffte es zudem die Berlinerin Sophia Werner. Die ebenfalls 18-Jährige ließ zunächst Arisa Kano (Japan) mit 15:11 hinter sich, besiegte danach Ying Cao (Kanada) mit 15:8. Amita Berthier aus Singapore verhinderte mit ihrem 15:10 gegen die Berlinerin deren Einzug in die Finalrunde.