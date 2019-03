Eine jahrzehntelange Serie hat ein Ende

43 Mal hieß der Deutsche Mannschaftsmeister im Damenflorett bisher FC Tauberbischofsheim. In diesem Jahr nicht. Die Fechterinnen Leonie Ebert, Carolin Golubytskyi, Anne Sauer und Rita König von Future Fencing Werbach ließen im Finale gegen die TSG Weinheim gestern Nachmittag nichts anbrennen. Mit 45:19 war die Sache eindeutig. Der bisherige Rekordmeister FC Tauberbischofsheim belegte mit Pia Ueltgesforth, Aliya Dhuique-Hein, Leandra Behr und Eva Hampel am Ende Platz drei. Auch die HerrenMannschaft des FC Tauberbischofsheim (Arwen Borowiak, Luis Klein, Markus Hartmann und Felix Klein) stand im Mannschaftswettbewerb am Sonntag am Ende auf Platz drei. Erster wurde der OFC Bonn, der nach einem 45:37 gegen die TSG Weinheim gestern Nachmittag den Turniertag beschloss. cls

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019