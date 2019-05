Einmal Bronze

Der Säbelfechter Raoul Bonah (TSV Bayer Dormagen) gewann am ersten Tag der U23-EM in Plovdiv die Bronzemedaille. Im Halbfinale verlor er gegen den späteren Sieger Anatoliy Kostenko aus Russland (10:15). Zuvor setzte er sich gegen Lehel Gyorgy (HUN), Vladislav Pozdnyakov (RUS) und Alberto Arpino (ITA) durch. „Raoul hat ein super Turnier gefochten und in seinen Gefechten starke Gegner besiegt“, sagte Bundesnachwuchstrainer Dan Costache. Lorenz Kempf (TSV Bayer Dormagen) verlor im Viertelfinale knapp gegen George Dragomir (ROU) 13:15. Im Damendegen platzierte sich Vanessa Riedmüller (Heidenheimer SB) als beste Deutsche auf dem zwölften Rang. Den Einzug unter die besten Acht hat sie gegen Irina Okhitnikova (RUS) nur knapp verpasst (13:15). Nadine Stahlberg (Heidenheimer SB) schied ebenfalls im Achtelfinale gegen Elvira Martensson (SWE) aus (9:15) und belegt Platz 14. „Die Leistungen der Fechterinnen waren in diesem stark besetzten Teilnehmerfeld sehr überzeugend und ich bin mit den Platzierungen zufrieden“, sagte Bundestrainer Sozanski. stkl

