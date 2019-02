Elite des Kontinents kreuzt die Klingen

Die Fans des Klingen-Sports mussten sich eine ganze Weile gedulden, bis die Modalitäten klar waren. Jetzt steht es fest: Vom 17. bis 22. Juni wird in der Messe Düsseldorf in der Halle 8b die Fecht-Europameisterschaft ausgetragen.

In einer der größten Hallen des Düsseldorfer Messekomplexes soll für das große Sportereignis eine Location geschaffen werden, die die Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen würdig empfangen soll. Jetzt war der Startschuss für alle Kanäle der Europameisterschaft. Zum einen wurde die Internetseite www.madeofsteel2019.de online gestellt, in den sozialen Medien Facebook und Instagram gibt es jetzt eigene Seiten zum Event, das aktuelle Fechtsport-Magazin befindet sich in der Auslieferung und wird die vielen Fans auf sechs Sonderseiten mit vielen Informationen zur EM versorgen (die EM auf facebook: https://www.facebook.com/madeofsteel2019/). Mit der Veröffentlichung der Internetseite können zudem Tages- und Dauerkarten bestellt werden. In den Karten enthalten ist auch ein Kombi-Ticket des Verkehrbundes Rhein Ruhr, mit dem man bis vor die Messehalle fahren kann (Ticketkauf: https://tickets.madeofsteel2019.de/).

Volunteers gesucht

Wer die Veranstaltung tatkräftig unterstützen will, der kann sich als Volunteer registrieren lassen. Es wird Unterstützung für alle Bereiche (Auf- und Abbau, Bahnhelfer, Catering, Presse, Akkreditierung, TD, Callroom, Waffenkontrolle, Video, Protokoll, Anti-Doping) benötigt (Volunteerbewerbung: https://www.madeofsteel2019.de/de/volunteers). sk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019