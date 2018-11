Erfolge bei Turnier in Kenten

In Kenten fand das Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier der A-Jugend statt. Säbelfechter Leon Kuzmin vom FC Tauberbischofsheim begann stark und qualifizierte sich über die Stationen De Visscher (Belgien), Florian Lutz ( FC Würth Künzelsau), Lucas Wagner (TSG Eislingen), Adrian Hölzenbein ( Königsbacher SC) für das Halbfinale. Hier traf er auf den Belgier Gijs Vanniewenborgh und gewann mit 15:12. Erst im Finale wurde er von Antonio Heathcock (TSG Eislingen), der in diesem Jahr an den Olympischen Jugendspielen teilgenommen hatte, mit 10:15 gestoppt werden. Im Team-Wettbewerb setzte sich die die Damensäbelmannschaft des Fechtclubs Tauberbischofsheim klar durch. Mit Siegen gegen TSG Eislingen II und TSG Eislingen I hatte man sich für das Finale qualifiziert, wo sich die Mannschaft mit Ylvi Schillinger, Tais Kuzmin und Alina Hornak gegen Würth Künzelsau mit 45:39 durchsetzte. fc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018