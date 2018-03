Es geht um Glaubwürdigkeit

Anzeige

Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Im Rechtsstreit zwischen einem gekündigten Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) wurde bisher viel gesprochen – außer einem Urteil. Wir beantworten Fragen, die nun im Raum stehen.

Wie ist der Stand der Dinge?

Es gab insgesamt vier Gerichtstermine: Ein Gütetermin in Tauberbischofsheim (Februar 2017) blieb ohne Ergebnis. In einer Verhandlung im Juli 2017 wurde die fristlose Kündigung des Coaches vom Arbeitsgericht Heilbronn für nichtig erklärt. Gegen dieses Urteil ging der LSV in Berufung. Im Februar fand die erste Berufungsverhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Stuttgart statt. Dort belastete eine Fechterin den Trainer und wiederholte Aussagen, die sie 2016 beim LSV gemacht hatte. Vorgestern fand ein zweiter Termin in Stuttgart statt, bei dem eine weitere Fechterin vernommen wurde. Diese bestätigte, dass sie den Trainer im Zimmer der Teamkameradin gesehen habe.

Am Dienstag, 27. März, soll ein Urteil verkündet werden. Richter Ulrich Hensinger teilte bereits mit, dass das Gericht keine Revision gegen seine Entscheidung zulassen werde. Ein Gang vor das Bundesarbeitsgericht ist damit unmöglich.