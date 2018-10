Sven Ressel war erstaunt über manche Aussagen im FN-Interview. © Fürst

Erstaunt war Sven Ressel, der Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes, über manche Aussagen des großen FN-Interviews mit den Spitzenfechtern Anne Sauer, Leonie Ebert und Björn Hübner in unserer Samstagsausgabe. „Die Aussage von Leonie Ebert, dass wir bei der Junioren-WM keinen Physiotherapeuten dabei hatten stimmt nicht. Es war sehr wohl einer dabei“, so Ressel gegenüber unserer Zeitung.

Zudem findet der Sportchef der deutschen Fechter nicht, dass die Athleten vom Verband zu sehr kritisiert würden: „Das ist schlichtweg falsch. Wir stellen uns vor unsere Athleten. Kritik äußern wir intern. Wir wissen, dass unsere Sportler das höchste Gut sind. Wir kämpfen für eine gute Basis, aber auch wir haben Zwänge.“ Hier nennt er vor allem fehlende finanzielle Ressourcen im Vergleich zu den anderen Top-Fechtnationen.

Bei Hübner war es nicht leicht

Im Gegenteil: In Sachen Sportfördergruppe bei der Bundeswehr habe der Deutsche Fechter-Bund alles dafür getan, dass die Top-Athleten dort unterkommen, damit sie finanziell abgesichert seien – auch Björn Hübner, bei dem dies aufgrund seiner nur noch kurzen sportlichen Perspektive und seines Alters nicht gerade leicht gewesen sei.

Die finanziellen Zwänge schlagen sich auch bei der von den Athleten angesprochenen „Problematik Athletiktrainer“ nieder: „Topathleten benötigen einen Profi. Aber es scheitert an der Finanzierung, was sehr unbefriedigend ist. Hier arbeiten wir schon seit längerer Zeit an einer Lösung. Leider hängt das auch an der noch stagnierenden Umsetzung der Leistungssportreform mit dem avisierten Mittelaufwuchs“, erklärte der Tauberbischofsheimer. Der Sportdirektor und das Präsidium wollen sich bald mit den Athleten zusammensetzen und den weiteren Weg nach Tokio besprechen. mf

