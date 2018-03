Eventuell wird weiter verhandelt

Anzeige

Hinweise hierfür lieferte auch der Ende Januar vorgestellte Bericht der „Task Force“, in dem es unter anderem hieß: „…Hinsichtlich des Landessportverbands-Trainers xx* gab es in diesem Zusammenhang nach den uns vorliegenden Informationen bereits seit Längerem das Ansinnen des Landessportverbandes Baden-Württemberg, sich von xx* (*hier steht der Name) zu trennen sowie eine Prüfung der Möglichkeit einer kostengünstigen Kündigung…“ In bislang allen Verhandlungen fiel an dieser Stelle der Name einer Funktionärin im Fechtzentrum, welche die vom Trainer vermutete Intrige angezettelt haben soll. Einige Medien wollen Anhaltspunkte gefunden haben, welche die These des Trainers stützen. Die Funktionärin war gestern bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Kurios ist in diesem Zusammenhang auch ein Vorfall am Rande der jüngsten Deutschen Florett-Meisterschaften: Im offiziellen „Ablaufplan“ für die Finalpräsentation (er liegt den FN vor) stand, dass eine Fechterin, die beim laufenden Prozess als Zeugin den Trainer belastet hat, offiziell verabschiedet werden sollte. Die Athletin, die kürzlich ihre Karriere beendet hat, war am Samstag auch in der Halle, doch der Programmpunkt wurde kurzerhand gestrichen. Fiel den Verantwortlichen erst da auf, dass dieser große Rahmen der Verabschiedung während des laufenden Prozesses doch etwas „unpassend“ gewesen wäre?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018