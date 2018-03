FC-Athleten haben Medaillen-Chancen

Anzeige

Morgen starten im italienischen Verona die Fechtweltmeisterschaften des Nachwuchses für die Kadetten und Junioren. Der Fecht-Club Tauberbischofsheim entsendet dazu wieder einige Fechterinnen und Fechter (wir berichteten).

Bei den Junioren hat sich im Herrendegen André Hoch qualifiziert, der gleich am Sonntag in seinen Einzelwettkampf starten wird. Sein Mannschaftswettkampf wird am 3. April stattfinden.

Am 4. April gehen die beiden Säbelfechter Louis Haag und Sebastian Blatz an den Start und werden versuchen, in die Medaillenvergabe mit einzugreifen (wir berichteten). Ihr Mannschaftswettkampf wird anschließend am 6. April stattfinden, bei dem sie gemeinsam mit ihren Teamkollegen Frederic Kindler (Eislingen) und Raoul Bonah (Dormagen) um eine Medaille fechten werden.